В Кисловодске начались изыскания под строительство двух котельных

Проектный институт приступил к геологическим изысканиям на участках под строительство двух новых котельных во въездном районе Кисловодска. В этой части города испытывается острый дефицит тепловой генерации. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Две модульные котельные, мощностью 12,8 МВт на ул. Садовой и 72 МВт на ул. Набережной, планируют построить в 2026-2027 годах. Подрядчик по выполнению проекта уже определен. Заключены договоры технологического присоединения с организациями водо-, газо- и электроснабжения.

Как сообщал «Ъ-Кавказ», проект должен снизить дефицит тепловой мощности и решить проблему перебоев горячего водоснабжения, так как город за последние десятилетия остро испытывал нехватку современных теплогенерирующих мощностей.

Евгений Моисеев заявил, что у проекта высокая сложность из-за числа вовлеченных ведомств и масштабов работ.

Наталья Белоштейн