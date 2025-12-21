Госдума одобрила в третьем чтении законопроект № 1057182-8. Согласно документу, с 1 февраля 2026 года будут значительно уменьшены санкции для розничных продавцов, поставщиков и производителей в случае разногласий с покупателями. Краснодарский адвокат Игорь Усов считает, что поправки ощутимо смещают баланс в пользу бизнеса в спорах с покупателями, но это не «полная отмена» защиты потребителей, а передел правил игры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Усов

Фото: предоставлено автором Игорь Усов

Фото: предоставлено автором

«Во-первых, меняется подход к так называемому “карательному” штрафу. Тот самый 50-процентный штраф за неудовлетворение требований теперь уже не будет взыскиваться по умолчанию. Ели продавец сможет показать, что проблема возникла по вине самого покупателя, то шансов взыскать этот штраф у потребителя станет заметно меньше. Для сетей и крупных ритейлеров это облегчение, а вот покупателю теперь придется аккуратнее фиксировать свои действия и не давать повода сослаться на его “вину”.

Во-вторых, вводятся ограничения по неустойке. Раньше гигантскую неустойку суды также урезали до разумных пределов, и она лишь частично была рычагом давления на недобросовестного продавца. Сейчас ей фактически ставят потолок и прямо разрешают суду сильнее ее урезать в самом законе, если сумма выглядит несоразмерной.

Бизнесу это дает предсказуемость и снижает риск “космических” исков. Лишнее дублирование в законе такой нормы дает потребителю условный минус: инструмент давления становится слабее, торговаться за реальное исполнение обязательств будет сложнее.

Отдельная история — уступка требований. Поправки бьют по модели, когда гражданин просто переуступал право на взыскание неустойки и штрафа профильным юристам, а те уже сами судились и зарабатывали на этом. Теперь до вступления решения суда в законную силу так просто права не переуступить. С точки зрения законодателя это борьба с “потребительским экстремизмом”. Для обычного человека, у которого нет ни времени, ни денег спорить с крупной сетью, это, честно говоря, закрывает один из немногих рабочих вариантов получить сильного представителя на своей стороне. Меняется и подход к технически сложным товарам (автомобили, ноутбуки, МФУ, холодильники, стиральные машины).

Вернуть условный смартфон или бытовую технику “как новую” спустя длительное пользование станет труднее: будет больше внимания к износу и к фактической стоимости аналога на момент спора.

Бизнесу это уменьшает убытки, а потребителю добавляет нервов и споров по расчетам. Мы освещали случай, когда один потребитель купил б/у автомобиль, но из-за частых поломок ему удалось вернуть его обратно дилеру, взыскав в 4 раза больше от покупной цены (купил за 2,4 млн руб., а вернул 10 млн). Однако такие случаи часто просто исключение из правил. Формально базовые права никуда не делись: и право на качественный товар, и убытки, и неустойка, и моральный вред остаются. Но инструменты, которые заставляли продавца шевелиться — автоматический штраф, растущая неустойка, возможность подключить «агрессивных» профессиональных представителей, — заметно подрезают.

В условиях, когда большинство людей с трудом разбирается в юридических тонкостях, очевидный перекос ресурсов играет не в пользу покупателя.

Если говорить по-человечески, закон явно написан под запрос бизнеса, который устал от санкций и потоковых исков. Для дисциплинированных и грамотных потребителей возможности защищаться сохраняются, но рядовому покупателю придется тратить больше времени, сил и, увы, нервов, чтобы добиться того, что раньше нередко удавалось выбить “на автомате”».