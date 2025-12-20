NYT: США и Венесуэла начали глушить сигналы GPS в Карибском бассейне

Из-за обострения противостояния между США и Венесуэлой военные обеих стран начали глушить сигналы GPS в Карибском бассейне. Такое решение обе стороны приняли на случай потенциальных ударов, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на данные Стэнфордского университета и американского чиновника.

По данным издания, глушение GPS повышает риск столкновений в воздушном и морском пространствах региона. Сигнал GPS подавляют некоторые из американских военных кораблей, которые находятся в Карибском регионе в последние месяцы. По данным администрации американского президента Дональда Трампа, эти корабли, в том числе авианосец USS Gerald R. Ford, развернуты в регионе для борьбы с наркотрафиком, который якобы связан с властями Венесуэлы.

Вооруженные силы Венесуэлы заглушили сигнал GPS вокруг ключевых объектов инфраструктуры страны — военных баз, нефтеперерабатывающих заводов и электростанций, анализирует NYT спутниковые данные компании Spire Global. Специалист по радиочастотам Логан Скотт пояснил, что такие меры нужны для обороны. «У вас есть военная база, и вы хотите не допустить к ней проникновения дронов и прочего», — сказал он.

NYT отмечает, что глушение GPS уже привело к сбоям в работе гражданского транспорта. Из-за этого растут риски для безопасности полетов и судоходства в регионе.

С начала сентября в результате атак США по судам у берегов Венесуэлы погибли более 100 человек. В начале декабря глава Пентагона Пит Хегсет заявил об операции Southern Spear («Южное Копье») против наркокартелей в Западном полушарии. 17 декабря господин Трамп объявил Венесуэле «полную и всеобъемлющую» блокаду нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями США. Американский президент пообещал, что США продолжат сосредотачивать военные силы вокруг Венесуэлы до тех пор, пока власти страны «не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли».

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Закупорили нефть».