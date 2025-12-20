Предновогоднюю ярмарку в Невинномысске посетили более 19 тысяч человек

Более 19 тыс. человек побывали 20 декабря на традиционной предновогодней ярмарке в Невинномысске. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Михаил Миненков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам градоначальника, невинномысцы пришли сегодня на традиционную предпраздничную ярмарку, чтобы закупиться к новогоднему столу. Горожан встретили почти 150 производителей различных групп товаров из Ставропольского края, а также Кубани, Ростовской области, Адыгеи и Карачаево-Черкесской Республики.

«Всего на ярмарке было реализовано 1010 кг мяса и мясной продукции, молочной продукции — 530 кг, овощей и фруктов — 2750 кг, копченой рыбы и других морепродуктов весом около 590 кг»,— уточнил господин Миненков.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в Невинномысске предновогодняя ярмарка проходила на площади перед Дворцом культуры химиков с самого утра до 15:00. Далее на этом месте состоялась церемония зажжения огней главной городской елки.

Ефим Мартов