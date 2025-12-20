Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Невинномысске предновогодняя ярмарка открылась перед ДК химиков

В Невинномысске на площади перед Дворцом культуры химиков открылась традиционная предновогодняя ярмарка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Миненков.

По славам градоначальника, на ярмарку свою продукцию привезли не только предприятия Ставропольского края, но и соседних регионов – Краснодарского края, Ростовской области, Республик Северного Кавказа.

Михаил Миненко уточнил, что ярмарка будет работать до 15:00. Затем, по информации городской администрации, на площади перед ДК химиков начнутся церемония зажжения огней главной городской елки и театрализованное представление для детей.

Ефим Мартов

