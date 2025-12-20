Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Локомотив» во второй раз в сезоне проиграл «Авангарду»

Ярославский ХК «Локомотив» проиграл омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Ярославле завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Фото: Андрей Иванов

В первом периоде никто не отличился. Во втором игровом отрезке счет открыл нападающий омичей Эндрю Потуральски.

В третьем периоде, за восемь минут до конца матча, удаление заработал ярославский защитник Рушан Рафиков. Этим шансом воспользовался защитник гостей Дамир Шарипзянов и забил гол в большинстве. Третью шайбу «Авангард» забросил в пустые ворота на последней минуте матча: отличился Майкл Маклауд.

Это второе поражение «железнодорожников» от омичей в текущем сезоне регулярного чемпионата. 23 декабря «Локомотив» встретится с «Адмиралом» из Владивостока в Ярославле.

Алла Чижова

