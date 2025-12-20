Вучич сообщил об удачных переговорах по попавшей под санкции NIS

Власти Сербии провели переговоры с иностранными партнерами по поводу «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), находящейся под санкциями США. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич. По его словам, страна стала на шаг ближе к решению вопроса о поставках нефти.

«Главное для нас — граждане и энергетическая безопасность для них, и мы никогда не вернемся к тем годам, которые мы с горечью помним, когда топливо покупали на улице, а не на заправках. Я верю, что государство Сербия продемонстрирует свою силу»,— сказал господин Вучич. По словам президента, в ближайшее время он ожидает подачи запросов к Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), чтобы получить для NIS лицензию на операционную деятельность.

Александр Вучич призвал жителей страны не паниковать. По его словам, государство сможет обеспечить их мазутом, керосином, бензином, дизельным топливом «как минимум до 15 января, а может быть, даже до 25 января».

NIS — единственный в Сербии импортер нефти. В числе ее совладельцев — «Газпром нефть» (44,85%) и власти Сербии (29,87%). В октябре в силу вступили санкции США. Вашингтон потребовал полного выхода российских акционеров из NIS для снятия ограничений. 11 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что российские владельцы готовы передать контроль над компанией третьей стороне. Страна запросила у США лицензию на операционную деятельность в течение 50 дней, чтобы за это время найти покупателя для российской доли.