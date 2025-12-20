Третий за неделю беспилотник упал в Турции

В провинции Балыкесир на северо-западе Турции обнаружен упавший беспилотник, сообщает Cumhuriyet. По информации издания, дрон отправили в Анкару для проведения экспертизы.

Это третий беспилотник, обнаруженный на территории Турции за эту неделю. 15 декабря неопознанный БПЛА упал в пригороде турецкой столицы, 17 декабря другой дрон нашли в округе Измит в северо-западной провинции Коджаэли.

Минобороны Турции заявило, что принимает дополнительные меры защиты от угроз, исходящих от сбившихся с курса беспилотников.