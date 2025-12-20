Турция усилила меры защиты от заблудившихся над Черным морем беспилотников

Минобороны Турции сообщило, что в Черном море принимает дополнительные меры защиты от угроз, исходящих от потерявших курс беспилотников.

«Мы разработали и внедрили меры против БПЛА, отклоняющихся от курса или теряющих управление», — заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер (цитата по ТАСС).

Глава ведомства отметил, что боевые действия между Россией и Украиной характеризуются интенсивным использованием БПЛА обеими сторонами. Это становится большой угрозой «как для торговых судов, так и для пассажирских самолетов в регионе».

15 декабря в воздушное пространство Турции вторгся беспилотник и смог долететь до столицы, Анкары. Вчера турецкое Минобороны подтвердило информацию СМИ, согласно которой еще один дрон упал 17 декабря в округе Измит в северо-западной провинции Коджаэли. В ведомстве заявили, что упавший беспилотник — российского производства, сообщает TRT.