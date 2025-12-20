Михаил Смирнов прокомментировал нежелание уходить из правительства региона

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов прокомментировал нежелание уходить со своего поста. Чиновник объяснил собственную позицию в личном Telegram-канале.

«Правительство региона - это не увеселительное заведение, куда захотел — пришел, расхотел — ушел. Это служба и ответственность перед огромным числом людей. Я шел на нее не по какой-то корпоративной разнарядке или из-под палки, а по внутреннему убеждению: в том качестве, которое соответствует моим знаниям и деловым качествам, хочу делать лучше жизнь там, где живу я и мои дети — в Самарской области. Невзирая ни на какие известные обстоятельства, это убеждение не изменилось (надеюсь, оно вообще никогда в жизни не изменится). Бросать по собственному желанию службу не принято», — написал господин Смирнов.

Чиновник также добавил, что «не собирается цепляться за должность».

Ранее сообщалось, что глава Самарской области Вячеслав Федорищев внес на рассмотрение Самарской губернской думы кандидатуру Виталия Шабалатова для согласования на должность первого заместителя губернатора Самарской области — председателя правительства региона. Как сообщал «Ъ», с кандидатурой главы регионального кабмина уже определились ранее.

Андрей Сазонов