Губернатор Федорищев внес кандидатуру Виталия Шабалатова на пост главы кабмина

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев внес на рассмотрение Самарской губернской думы кандидатуру Виталия Шабалатова для согласования на должность первого заместителя губернатора Самарской области — председателя правительства региона. Как сообщал «Ъ», с кандидатурой главы регионального кабмина уже определились ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время Виталий Шабалатов занимает должность врио зампреда правительства Самарской области. Рассмотрение вопроса о согласовании его кандидатуры на пост главы кабмина планируется на ближайшем заседании думы.

Виталий Шабалатов был назначен зампредом правительства в июле текущего года. Ранее он занимал пост советника главы Санкт-Петербурга.

Ранее «Ъ» сообщал, что руководящий областным правительством Михаил Смирнов лишится своего поста. Чиновника также собираются исключить из президиума политсовета самарского реготделения партии «Единая Россия».

Андрей Сазонов