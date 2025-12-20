WSJ: перед Уиткоффом ставили одно условие для встречи с Путиным
Вскоре после назначения Стива Уиткоффа на должность спецпредставителя президента США Владимир Путин пожелал с ним встретиться. Для организации переговоров представителю было поставлено одно условие, его передали через посредников, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Cпецпредставитель президента США Стивен Уиткофф
Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters
По данным WSJ, условием проведения встречи было прибытие господина Уиткоффа в Россию без сопровождения агентов ЦРУ и сотрудников дипломатического корпуса, а также без переводчика. Собеседник издания уточнил, что приглашение передал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев через наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда.
В процессе урегулирования российско-украинского конфликта Стив Уиткофф посещал Россию уже шесть раз. Его последний визит совместно с зятем президента США Джаредом Кушнером в Москву состоялся 2 декабря.
