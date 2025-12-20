WSJ: перед Уиткоффом ставили одно условие для встречи с Путиным

Вскоре после назначения Стива Уиткоффа на должность спецпредставителя президента США Владимир Путин пожелал с ним встретиться. Для организации переговоров представителю было поставлено одно условие, его передали через посредников, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cпецпредставитель президента США Стивен Уиткофф

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters Cпецпредставитель президента США Стивен Уиткофф

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

По данным WSJ, условием проведения встречи было прибытие господина Уиткоффа в Россию без сопровождения агентов ЦРУ и сотрудников дипломатического корпуса, а также без переводчика. Собеседник издания уточнил, что приглашение передал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев через наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда.

В процессе урегулирования российско-украинского конфликта Стив Уиткофф посещал Россию уже шесть раз. Его последний визит совместно с зятем президента США Джаредом Кушнером в Москву состоялся 2 декабря.

