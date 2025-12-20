Бастрыкин поручил проверить качество воды в Семибратово после жалобы Путину

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин инициировал проверку сообщений о некачественном водоснабжении в поселке Семибратово Ярославской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Ярославское отделение «Народного фронта»

Жители поселка пожаловались на проблему на прямую линию Владимира Путина, о чем сообщило ярославское отделение «Народного фронта». По данным организации, проблема касается около 3 тыс. человек. Из кранов течет вода с ржавчиной и болотным запахом.

Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по данному факту и предоставить доклад о ее промежуточных итогах и принятых мерах. Контроль за исполнением поручения и ходом проверки осуществляет центральный аппарат ведомства.

В «Народном фронте» со ссылкой на министерство строительства и ЖКХ Ярославской области сообщили, что Ярославский областной водоканал пробурил две новые скважины. Оснастить их станцией очистки и запустить воду в дома планируется в первом полугодии 2026 года.

Антон Голицын