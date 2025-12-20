Минюст США поставил Марию Захарову в очередь на просмотр «файлов Эпштейна»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что не смогла ознакомиться с материалами по делу финансиста Джеффри Эпштейна. По словам дипломата, при попытке получить доступ к файлам на сайте американского Минюста появилось уведомление: «Вы в очереди. В настоящее время мы фиксируем высокое число запросов. Мы добавили вас в очередь и обработаем ваш запрос, как только сможем. Благодарим за терпение».

«Я ребенок, выросший в очередях 80-х ... То есть про очереди я знаю все. Так мне казалось до 20 декабря 2025, пока министерство юстиции США не предложило мне встать в очередь, чтобы посмотреть "файлы Эпштейна"», — написала госпожа Захарова в Telegram. Она добавила, что в этих файлах упомянуты «все западные "учителя жизни", которые свысока взирали на Россию и читали нам лекции».

Минюст США обнародовал часть материалов из дела Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. По информации The New York Times, ведомство идентифицировало 1,2 тыс. имен жертв. Среди опубликованных материалов есть, в том числе, фото экс-президента США Билла Клинтона в неформальной обстановке.