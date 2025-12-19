Рубио: переговоры США с Украиной пройдут в пятницу и субботу

Новый раунд переговоров США и Украины пройдет 19 и 20 декабря в Майами. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Они начинаются сегодня... Возможно, завтра я буду присутствовать часть времени»,— заявил господин Рубио во время пресс-конференции (трансляцию ведет YouTube-канал Госдепартамента США).

17 декабря Politico сообщило со ссылкой на источники, что на предстоящих выходных переговоры в Майами собираются также провести представители США и России. По данным издания, во встрече может принять участие спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, а с американской стороны — спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

По данным Axios, на переговорах в Майами США и Украина будут «изучать карты» в рамках подготовки возможного мирного соглашения по Украине.