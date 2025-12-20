Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В аэропорту Ярославля утром дважды ограничили полеты

В ярославском аэропорту Туношна утром 20 декабря были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Меры были введены в 8:02, сняты в 8:34 и вновь введены в 8:56. Режим опасности БПЛА в Ярославской области не вводился. Ограничения сняли в 10:21.

В последний раз Туношну закрывали для полетов 19 декабря. Ограничения вводились также в аэропорту Иванова.

Антон Голицын

