Ford отзывает 270 тыс. электромобилей

Американская компания Ford объявила об отзыве более 270 тыс. электромобилей и гибридных автомобилей на территории США. Причиной стала неисправность в системе автоматической парковки, которая может привести к самопроизвольному движению машины, передает Associated Press.

Ford F-150 Lightning

Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters Ford F-150 Lightning

Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters

Под отзыв попадают модели F-150 Lightning BEV, Mustang Mach-E и Maverick. Сроки проведения кампании в Ford не назвали.

16 декабря The Wall Street Journal писала, что Ford отказался от производства электрической версии пикапа F-150. Причиной газета назвала ожидаемые убытки в $19,5 млрд, связанных с бизнесом по выпуску электромобилей.