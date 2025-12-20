Число пострадавших при отравлении в подмосковном пансионате увеличилось до 29

Минздрав Подмосковья сообщил, что количество пострадавших в результате отравления выросло до 29. Один человек погиб. СКР ранее заявлял, что погибли три человека.

«В больницы Московской области госпитализировано 27 человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое»,— написано в сообщении Минздрава Подмосковья.

Массовое отравление произошло в частном пансионате для пожилых людей «Долгожитель» в городе Видное. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По информации РЕН ТВ, сотрудники пансионата пытались вылечить постояльцев самостоятельно и вызвали врачей, когда их состояние ухудшилось.