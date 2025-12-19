Трое человек умерли после отравления в пансионате в Видном

В частном пансионате для пожилых людей «Долгожитель» в Видном умерли трое постояльцев из-за острой кишечной инфекции. Еще 15 человек госпитализированы. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба СКР.

Следователи, криминалисты и представители Роспотребнадзора выехали на место. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинских исследований. Прокуратура Московской области начала проверку.

Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование. Организован медосмотр и наблюдение за постояльцами, обследование заболевших и контактировавших с ними. Пансионату выдано предписание о проведении дезинфекции.

По информации РЕН ТВ, сотрудники пансионата сначала пытались вылечить постояльцев самостоятельно. Врачей вызвали после того, как их состояние ухудшилось.