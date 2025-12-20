CBS: документы по делу Эпштейна могут быть опубликованы в ближайшие часы

Министерство юстиции США намерено опубликовать «несколько сотен тысяч» документов по делу Джеффри Эпштейна после 15:00 по восточному времени (23:00 мск), пишет CBS News со ссылкой на источники.

Заместитель генпрокурора Тодд Бланш говорил телеканалу Fox News, что 19 декабря будет опубликована первая часть документов. Рассекречивание остальных ожидается «в течение нескольких недель».

В конце ноября в США вступил в силу закон, который обязывает Минюст обнародовать все имеющиеся у ведомства документы по делу Эпштейна к 19 декабря. Пресс-служба министерства заявляла, что «первоначальный срок соблюдается». Там добавили, что ведомство «усердно работает над защитой жертв».