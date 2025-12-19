Рубио заявил, что США продолжают делиться с Украиной разведданными

США продолжают делиться с Украиной разведданными. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио во время выступления на пресс-конференции в Госдепартаменте.

Никто не говорил о том, что Украина не важна для США в плане национальных интересов, заявил господин Рубио. Он добавил, что Соединенные Штаты продали Киеву оружия «на миллиарды долларов».

28 февраля во время визита в Вашингтон у президента Украины Владимира Зеленского произошел публичный конфликт с президентом США Дональдом Трампом из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. В начале марта NYT со ссылкой на источники в Белом доме писала, что США приостановили военную помощь Киеву. 2 декабря господин Трамп заявил, что США больше не оказывают Киеву финансовую помощь. Вместо этого Вашингтон продает оружие европейским странам, которые затем передают его Украине, сказал американский президент.