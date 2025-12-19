СКР закрыл дело о самоволке в отношении свидетеля гибели Эрнеста и Гудвина

СКР прекратил дело в отношении участника СВО из Санкт-Петербурга Виктора Каплана с позывным Сократ, узнал «Ъ Северо-Запад». Его подозревали в самовольном оставлении военной части. Боец стал единственным выжившим после атаки в 2024 году, в результате которой погибли операторы беспилотников Сергей Грицай (Эрнест) и Дмитрий Лысаковский (Гудвин).

После гибели сослуживцев Виктор Каплан отказался возвращаться в часть, но был отправлен служить в качестве сапера в Курскую область. Защита господина Каплана настаивала на том, что он был изначально незаконно мобилизован на территории ДНР, сообщил «Ъ Северо-Запад» адвокат Алексей Калугин.

Сократ приехал в Донецк для участия в СВО в ноябре 2022 года в качестве добровольца. Позже его зачислили в 87-й отдельный стрелковый полк, что, по мнению Виктора Каплана, было сделано незаконно.

19 декабря военный следователь признал, что Виктор Каплан не подписывал контракт с Минобороны России, не подлежал мобилизации и попал в списки личного состава ошибочно. Это означает, что судить его по ст. 337 УК РФ нельзя, так как отсутствует субъект преступления.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сократ добился своей истины».