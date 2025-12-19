Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Двухэтажный поезд «Аврора» перевез за год курсирования более 1,36 млн пассажиров

За первый год курсирования двухэтажный скоростной поезд «Аврора» перевез по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Санкт-Петербург в общей сложности 1 млн 362 тыс. пассажиров. Такие цифры назвали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Фото: Андрей Маркелов

Напомним, что «Аврора» вернулась на свой маршрут ровно год назад — 19 декабря 2024 года. С учетом спроса на путешествия между Москвой и Петербургом осенью этого года количество скоростных двухэтажных поездов «Аврора» было увеличено до четырех пар.

В стандартной конфигурации «Аврора» представляет собой 12-вагонный состав, рассчитанный на 1,2 тыс. пассажиров. Поезд на ежедневной основе курсирует между Москвой и Петербургом по зеркальному расписанию — в 06:00 и в 13:50. Общее время в пути составляет 5 часов 30 минут.

Прежде «Ъ Северо-Запад» сообщал, что этим летом поезд «Аврора» вошел в Книгу рекордов РФ по числу перевезенных пассажиров за один рейс.

Андрей Цедрик

