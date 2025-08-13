Осенью количество поездов «Аврора» на ОЖД вырастет в два раза

По одной паре составов «Аврора» добавят на маршрут Петербург-Москва с 26 октября и 1 ноября в дополнение к двум уже курсирующим между столицами. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Маркелов Фото: Андрей Маркелов

С конца октября появятся поезда №745 с отправлением из Санкт-Петербурга в 17:20 и прибытием в Москву в 23:30 и №746 с отправлением из Москвы в 17:45 и прибытием в Северную столицу в 23:04. С 1 ноября в дни повышенного спроса, выходные и праздники также начнут курсировать составы №749 и №750, стартующие из Петербурга и Москвы в 22:15 и 22:30 соответственно и завершающие путь в 5:00 следующего дня.

Пары №741/742 и №743/744 продолжат перевозить пассажиров по нынешнему расписанию, отправляясь из столицы и Санкт-Петербурга в 6:00 и 13:50 соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поезда «Сапсан» могут перебросить на маршруты в Минск и Воронеж после запуска ВСМ.

Артемий Чулков