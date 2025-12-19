Дагестан могут обязать погасить долги ГУП «Чистая вода» на 2,5 млрд рублей

Арбитражный управляющий Аслан Жаноков подал в суд Дагестана заявление о привлечении республики в лице министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства к полному возмещению неисполненных обязательств ГУП РД «Чистая вода». Долги обанкротившегося предприятия перед бюджетом накапливались с 2015 года по 2022-й и составляют более 2,5 млрд руб.

Суд приостановил рассмотрение дела до определения окончательного размера требований кредиторов. Следующее заседание назначено на 13 января 2026 года.

Процедура банкротства компании началась в июле 2023 года по иску межрайонной инспекции ФНС. В мае 2025 года арбитражный суд Дагестана удовлетворил требование налоговой службы и ввел процедуру наблюдения. Задолженность из-за невыполнения компанией обязательств составила 627,9 млн руб., включая основной долг 443,8 млн руб., пени 174,9 млн руб. и штрафы 9,1 млн руб. По данным ФССП, к декабрю 2024 года в отношении ГУП «Чистая вода» возбудили исполнительные производства на общую сумму более 936 млн руб.

К октябрю 2025 года совокупная задолженность предприятия достигла 1,5 млрд руб., включая текущие обязательства на сумму 213,7 млн руб.. Согласно заключению дагестанского УФАС, ГУП «Чистая вода» является организацией, осуществляющей деятельность в сфере естественных монополий. Анализ отчетности показал убыточную работу предприятия с 2018 года.

Среди непогашенных требований банкрота — долги перед минприроды Дагестана на 223,3 млн руб., ПАО «Россети» на 93,4 тыс. руб., а также дополнительные претензии налоговой инспекции на 874,6 млн руб.

Суды установили, что основное имущество предприятия непосредственно участвует в производственной деятельности, а реализация неиспользуемых активов не позволит удовлетворить требования кредиторов. Общий долг перед бюджетом в 100 раз превышает размер задолженности в рамках возобновленного исполнительного производства, что свидетельствует о явной недостаточности имущества для погашения обязательств.

Тат Гаспарян