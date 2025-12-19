Минстрой умывают от долгов

Арбитражный управляющий требует привлечь к субсидиарной ответственности Минстрой Дагестана как учредителя ГУП «Чистая Вода» за задолженность предприятия. Долги компании накапливались семь лет и сейчас превышают 2,5 млрд руб. По мнению экспертов, взыскание с министерства за обязательства компании зависит от наличия доказательств его неправомерных действий и фактического контроля над предприятием.



В Арбитражный суд Дагестана поступило заявление арбитражного управляющего Аслана Жанокова о привлечении республики в лице министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства к полному возмещению неисполненных обязательств ГУП РД «Чистая вода». Суд приостановил рассмотрение дела до определения окончательного размера требований кредиторов. Долги обанкротившегося предприятия перед бюджетом накапливались с 2015 года по 2022-й и составляют более 2,5 млрд руб. Следующее заседание назначено на 13 января 2026 года.

Процедура банкротства компании началась в июле 2023 года по иску межрайонной инспекции ФНС. В мае 2025-го арбитражный суд Дагестана удовлетворил требование налоговой службы и ввел процедуру наблюдения. Долг из-за невыполнения компанией обязательств составил на 627,9 млн руб. (основной долг — 443,8 млн руб., пени — 174,9 млн руб. и штрафы — 9,1 млн руб.). По данным ФССП, к декабрю 2024 года в отношении ГУП «Чистая вода» возбудили исполнительные производства на общую сумму более 936 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ГУП РД «Чистая вода» зарегистрировано в 2015 году в Махачкале. Основная специализация — забор, очистка и распределение воды. Учредитель — Минстрой Дагестана. Уставный капитал — 1,4 млн руб. Выручка компании за 2024 год составила 121,7 млн руб., убыток — 151,3 млн руб.

К октябрю 2025 года совокупная задолженность предприятия достигла 1,5 млрд руб., включая нынешние обязательства на сумму 213,7 млн руб. Суды указывают, что налоговая пыталась взыскать средства через исполнительное производство, однако компания длительное время не выполняла финансовые обязательства.

Согласно заключению дагестанского УФАС, ГУП «Чистая вода» является организацией, осуществляющей деятельность в сфере естественных монополий (в соответствии со ст. 4 ФЗ «О естественных монополиях»). Анализ отчетности показал убыточную деятельность предприятия с 2018 года. Валовая прибыль ГУП ежегодно снижается, а кредиторская задолженность многократно увеличивается.

Среди непогашенных требований банкрота — долги перед минприроды Дагестана на 223,3 млн руб., ПАО «Россети» на 93,4 тыс. руб., а также дополнительные претензии налоговой инспекции на 874,6 млн руб.

Суды установили, что основное имущество предприятия непосредственно участвует в производственной деятельности, а реализация неиспользуемых активов не позволит удовлетворить требования кредиторов. Общий долг перед бюджетом в 100 раз превышает размер задолженности в рамках возобновленного исполнительного производства. Это свидетельствует о явной недостаточности имущества для погашения обязательств.

Партнер Адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня заявил, что шанс привлечь Минстрой Дагестана к субсидиарной ответственности за долги ГУП «Чистая Вода» зависит от конкретных обстоятельств и доказательств в деле.



«Если арбитражный управляющий предоставит достаточные основания, суд может обязать министерство погасить задолженность. Обычно к таким основаниям относятся изъятие учредителем имущества, доведшее компанию до банкротства, и несвоевременное обращение с заявлением о банкротстве. Однако, как отметил Конституционный суд, субсидиарная ответственность — это гражданско-правовая мера защиты прав кредиторов, а не публично-правовая»,— прокомментировал эксперт.

Для привлечения Минстроя Дагестана к ответственности важно доказать его реальный контроль над ГУП «Чистая Вода» и связь с банкротством, считает партнер компании «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Сам факт владения имущества министерством не дает автоматического основания для субсидиарной ответственности.

«Обычно такие решения требуют подтверждения неправомерных действий или бездействия со стороны контролирующего лица», — сказал эксперт. По его словам, в случае признания ответственности, сумма долга определяется исходя из неудовлетворенных требований кредиторов, а ее размер может быть уменьшен, если контролирующее лицо докажет меньшую степень своей вины.

«В случае штрафа, выплаты ложатся на бюджет, а суд часто сначала выясняет основания ответственности и приостанавливает определение размера долга до финального подсчета»,— пояснил господин Пермяков.

Ответчик вправе добиваться снижения размера, если докажет, что причиненный по его вине вред существенно меньше общих требований, добавил эксперт. При этом из расчета исключаются требования, принадлежащие самому контролирующему лицу или иным заинтересованным лицам.

