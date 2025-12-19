В Ульяновской области отменяют компенсацию за домашнее обучение детей

В Законодательное собрание Ульяновской области передан на обсуждение и принятие проект закона, которым вносятся изменения в региональный закон об образовании. Документ размещен на сайте заксобрания в разделе законопроектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Законопроект подготовлен региональным министерством просвещения и воспитания под руководством министра Натальи Семеновой и отменяет прежде установленную компенсацию, которая ранее предоставлялась родителям обучающихся детей, получающих начальное общее, основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования на территории Ульяновской области.

Как отмечается в пояснительной записке, ранее введение компенсации было направлено «на возможность осуществления контроля за получением качественного образования обучающимися, находящимися на семейной форме обучения. Однако, исходя из данных мониторинга, «можно сделать вывод о росте количества родителей, выбравших для своего ребенка обучение в онлайн-школах, частных школах, не имеющих лицензию на образовательную деятельность». При этом, отмечают разработчики, родители не прикрепляются к региональной общеобразовательной организации для сдачи промежуточной аттестации, №что затрудняет определение качества образования, получаемого ребенком». В региональном минпросвещения считают, что «отмена выплаты компенсации не повлияет на реализацию права ребенка на получение образования».

По данным министерства, компенсация затрат в связи с обеспечением получения в форме семейного образования начального общего образования составляла в 2026 году 35287 руб., для основного общего образования — 37447 руб., для среднего общего образования — 42669 руб. Всего на сегодня в регионе 2586 обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования, при этом промежуточную аттестацию прошли только 29% 754 обучающихся. Министерство отмечает, что экономия от отмены компенсации составит в 2026 году 17,7 млн руб. в 2027 году — 18,4 млн руб.

Родители детей, обучающихся на семейной форме обучения, выступают категорически против отмены компенсации, отмечая, что даже эта небольшая сумма была для них важной мерой поддержки.

Ранее региональное минпросвещения заявляло о своих претензиях к частному учреждению дополнительного образования «Дети да Винчи», где получают дополнительное образование дети, находящиеся на семейном обучении. Прокуратура, проводившая проверку организации, подавала иск в суд о ее закрытии, однако, как сообщал «Ъ-Волга» суд отказал прокурору в удовлетворении иска, признав законность частной школы, областной суд подтвердил это решение.

Сергей Титов, Ульяновск