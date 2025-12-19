Доходы липецкого бюджета выросли на 343 млн рублей

Депутаты липецкого горсовета рассмотрели последние поправки к бюджету на 2025 год, предусматривающие увеличение общего объема доходов и расходов на 343 млн рублей. Дополнительное финансирование поступит из вышестоящих бюджетов. В итоге доходная часть составила 24,4 млрд, расходная — 27,5 млрд, дефицит — 3 млрд руб. Об этом сообщили в горсовете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основная часть средств будет направлена на выплаты зарплат сотрудникам школ и детских садов в размере 393,2 млн руб., а также на обеспечение антитеррористической защиты детсадов (4,2 млн руб.). По словам председателя департамента финансов Татьяны Григоровой, повышение зарплат педагогов и воспитателей запланировано на текущий год, а их средний размер составит не менее 58 тыс. руб.

В случае отсутствия увеличения общей суммы расходов средства будут перераспределены на завершение строительства ливневой канализации на улицах Совхозной и Раздольной (8 млн руб.) и на субсидии управляющим компаниям для модернизации контейнерных площадок во дворах в рамках наказов избирателей (1,8 млн руб.). Окончательное утверждение бюджета запланировано на сессии 25 декабря.

На прошлой неделе бюджет Липецка на 2026 год приняли в первом чтении с дефицитом 450 млн руб.

О сокращении расходов областных бюджетов в макрорегионе в 2026 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов