Бюджет Липецка на 2026 год принят в первом чтении с дефицитом 450 млн рублей

Законопроект о бюджете Липецка на 2026 год принят в первом чтении с дефицитом 450 млн руб. Предполагается, что доходы казны составят 21,2 млрд руб., расходы — 21,6 млрд руб. Об этом сообщили в городском совете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Собственные доходы Липецка, согласно проекту документа, составят 8,3 млрд руб. Основными источниками поступлений станут налог на доходы физических лиц (4,6 млрд руб.), земельный налог (свыше 1 млрд руб.), а также налоги от субъектов малого бизнеса. Кроме того, в городскую казну поступят трансферты из вышестоящих бюджетов на сумму 12,9 млрд руб., что составляет 60,9% от общего объема доходов.

Основную долю расходов казны, 15,7 млрд руб. (более 70%), составят затраты на социально-культурную сферу. 2,2 млрд руб., или 10,3%, направят на транспорт и дорожное хозяйство. На жилищно-коммунальное хозяйство с благоустройством выделят 1,6 млрд руб., или 6,5%.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении пройдет 25 декабря.

Сегодня в двух чтениях был принят главный финансовый документ Липецкой области на 2026 год, согласно которому дефицит областной казны составит 12,7 млрд руб.

О сокращении расходов областных бюджетов в макрорегионе в 2026 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова