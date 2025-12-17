Одежному ритейлу не до шубок

Очередная теплая зима в центральной части России не радует фешен-ритейлеров: начиная с середины осени в офлайн-магазинах сокращаются розничные продажи зимней одежды. У маркетплейсов, напротив, наблюдается рост, что, по мнению традиционных ритейлеров, связано с многочисленными скидками и промоакциями онлайн-платформ. Сети рассчитывают, что с приходом настоящей зимы потребители задумаются об обновлении гардероба теплых вещей.

В октябре—декабре продажи зимней одежды в целом по России сократились: так, объемы реализации в рознице пальто снизились на 9% год к году, курток — на 8%, шапок — на 5%. Это следует из предоставленных “Ъ” данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Падение продаж отмечают и профильные участники рынка.

У Lamoda продажи пуховиков в ноябре—декабре снизились на 10% год к году, отмечает директор департамента по закупкам и развитию модного ассортимента маркетплейса Ирина Максимова. Но в общем продажи остаются сбалансированными: северные и восточные регионы демонстрируют стабильный спрос на теплую зимнюю одежду, отмечает госпожа Максимова. Основной причиной падения продаж стала теплая погода в центральной части страны, в том числе в двух крупнейших городах страны — Москве и Санкт-Петербурге, считают в сети Finn Flare.

Кроме погодных факторов снижение продаж зимней одежды, как и любой другой продукции не первой необходимости, происходит из-за стремления российских потребителей к снижению трат, отмечает партнер NF Group Марина Малахатько. Ситуация на рынке одежного ритейла уже вызывает пессимизм участников рынка, которые начали сворачивать бизнес. Так, в 2025 году сразу несколько одежных брендов ушли с российского рынка или объявили об оптимизации работы. В их числе InCity, Deseo, Just Clothes, Bat Norton, I am Studio, Yollo, Face Code и другие.

В этом году большого прироста выручки не дали и ноябрьские распродажи, говорит президент сети Baon Илья Ярошенко. На последней неделе ноября трафик торговых центров даже снизился. По данным Focus Technologies, показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) сократился на 4% год к году. В общем в ноябре этого года трафик торговых центров, по оценке директора по маркетингу Fashion House Group Константина Анисимова, был в среднем на 10% ниже, чем год назад.

4,45 триллиона рублей составит, по консервативному прогнозу агентства Shift, объем российского fashion-рынка (одежда, обувь и аксессуары) к концу 2025 года.

Причиной снижения продаж на ноябрьских распродажах стали постоянные скидки и акции на маркетплейсах, считает господин Ярошенко. Сейчас покупатель предпочитает делать покупки на онлайн-платформах, нежели ждать скидок в рознице, отмечает он.

Сами онлайн-площадки фиксируют замедление роста продаж зимней одежды и аксессуаров в октябре—декабре этого года. На Wildberries оборот теплой одежды, обуви и инвентаря для зимних видов спорта вырос на 10% год к году, сообщили в компании. Однако продажи курток и пуховиков росли медленнее обычного, а в то же время ветровки и куртки-бомберы, наоборот, показали хороший рост даже поздней осенью, отмечают в Wildberries. В сервисе CDEK.Shopping в октябре—декабре продажи пуховиков выросли на 12% год к году, курток — на 9%, пальто — на 6%.

С приближением новогодних праздников и появлением устойчивого снежного покрова на большей части страны отложенный спрос будет реализован и в декабре стоит ожидать более высоких показателей продаж, считают аналитики «Чек Индекса». Это связано и с тем, что покупатели редко приобретают такие товары впрок, а задумываются о покупке зимней одежды и обуви только по необходимости, считает Илья Ярошенко. Кроме того, в декабре на повышение спроса может повлиять и возможный рост цен, связанный с введением с января 2026 года повышенной ставки НДС, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По этой причине российские потребители предпочтут сделать крупные покупки уже в конце 2025 года.

Алина Мигачёва, Виктория Колганова