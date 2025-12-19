Перформанс «Назад в Будущее», выставка «Мороз и елка» и концерт «Магия Рождества»

Что ожидает гостей аудиовизуального перформанса «Назад в Будущее», в котором исследуется связь времен, когда состоится выставка «Мороз и елка» и где пройдет концерт «Магия Рождества».

20 декабря (суббота)

Аудиовизуальный перформанс «Назад в Будущее» состоится в ЦК 19. Его представит медиахудожник Владислав Рогулин. В этом представлении он исследует нелинейность времени. Концепция перформанса строится на идее неразрывной связи прошлого и будущего. Начало в 19:00.

21 декабря (воскресенье)

В Новосибирске откроется зимний чемпионат по дрифту Drift Zima. В первый день пройдут квалификация и парные заезды участников соревнований. Место проведения мероприятия — ул. Тульская, 205. Начало в 12:00.

В ЦК 19 Владимир Калужский, специалист в области теории и истории музыки, представит программу «Великолепная четверка» (композиторы золотого века американского мюзикла). Зрителей ждет знакомство с выдающимися деятелями искусства, чьи имена стали частью истории мировой музыки и театра. Начало в 15:00.

22 декабря (понедельник)

В Новосибирском государственном краеведческом музее открылась выставка «Мороз и елка». На экспозиции представлено 15 масштабных полотен живописцев Союза художников России: Михаила Карнаева, Юрия Третьякова, Валерия Ушкова и Виктора Хандрыкина. В своих работах они изобразили незамерзающие реки в окружении снежных гор, деревенские дома и улицы, и вечерний Новосибирск. Начало в 12:00.

23 декабря (вторник)

В Центре культуры и отдыха «Победа» пройдет спецпоказ психологического триллера «Голосовой помощник». Компания бывших однокурсников решает провести выходные в загородном доме. В современном шале есть умная колонка, но безобидная игра, предложенная устройством, оборачивается настоящим испытанием. По завершении показа состоится творческая встреча с актером Ильей Антоненко. Начало в 20:00.

24 декабря (среда)

В Новосибирской государственной филармонии пройдет «Новогодний батл в "Настроении"». На сцене выступит джаз-оркестр «Сибирский диксиленд», который исполнит в русском стиле композиции Луи Армстронга, Реда Гарланда, Эннио Морриконе и других выдающих музыкантов и композиторов. Начало в 19:00.

25 декабря (четверг)

В НОВАТе состоится «Рождественский хоровой концерт». В первом отделении прозвучат произведения Иоганна Баха, Фридриха Генделя, Феликса Мендельсона, Камиля Сен-Санса и других. Второе отделение представит гостям вечера произведения композиторов XX-XXI веков. Начало в 19:00.

На сцене «Сибирь-Арены» пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король». В программе примут участие олимпийские чемпионы по фигурному катанию. Отдельное внимание в шоу уделяется спецэффектам, благодаря которым на льду создается настоящее волшебство. Начало в 15:00.

26 декабря (пятница)

В камерном зале Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Магия Рождества». На сцене выступит ансамбль медных духовых инструментов «Сибирский брасс». В программе заявлены: Петр Чайковский — сюита из балета «Щелкунчик», Лерой Андерсон — Sleigh Ride («Катание на санях»), Мео Торме — The Christmas Song, Алан Гаут — Christmas Carousel. Начало в 19:00.

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка работ воспитанников детской изостудии «Зазеркалье». В этом году проект получил название «Карнавал сказок» и представляет собой красочное исследование мирового сказочного фольклора через призму детского восприятия. На экспозиции будет представлено более 100 работ. Начало в 12:00.

Александра Стрелкова