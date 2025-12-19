Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На вопросы ответили делами

Чиновники традиционно быстро отреагировали на «Итоги года» Владимира Путина

Российские чиновники еще до завершения «Итогов года» по традиции бросились решать проблемы, с которыми граждане обратились к президенту Владимиру Путину. Пока длился эфир, в Новосибирской и Свердловской областях были возбуждены уголовные дела, связанные с халатностью при начислении пенсии вдове участника спецоперации (СВО) и выдаче льготных лекарств, а губернаторы Томской и Тюменской областей пообещали помочь женщинам, которые посетовали на трудности с жильем и финансами. Наконец, мэр Ульяновска решил найти автора сообщения о том, что город живет в XIX веке.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вопрос вдовы участника СВО из Новосибирска Кристины Гребе, которая пожаловалась на невыплату пенсии по потере кормильца и отсутствие удостоверений членов семьи погибшего, прозвучал на втором часу прямой линии. Менее чем через час в министерстве труда и социального развития Новосибирской области отчитались, что госпоже Гребе и ее детям предоставлена причитающаяся пенсия, а также оформлены соответствующие удостоверения. «Все положенные региональные выплаты женщине назначены и произведены в полном объеме»,— подчеркнули в ведомстве. Еще через час военными следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). По данным СКР, супруг Кристины Гребе погиб в зоне СВО в январе 2024 года, однако пенсию по потере кормильца ей назначили только 17 декабря.

Второе дело о халатности было возбуждено под занавес прямой линии после вопроса жителя Краснотурьинска (Свердловская область) Дмитрия Отставных о дефиците льготных лекарств для тех, кто перенес операцию. По словам свердловчанина, в поликлинике ему заявили, что ситуация вызвана нехваткой финансирования, поэтому господин Отставных попросил президента помочь чиновникам «найти потерянные финансы». Как пояснила вице-губернатор—министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, мужчина попал в больницу в начале лета 2025 года, а сразу после выписки ему было назначено лечение по программе, которая финансируется за счет средств федерального и областного бюджетов: «Лекарственные препараты пациенту были выписаны в июле, в августе, и последняя выписка была в октябре 2025 года — продолжительностью на два месяца».

Чиновница добавила, что уже завтра жителя Краснотурьинска ждут в поликлинике, где ему будет вновь выписан лекарственный препарат и «продолжено обеспечение необходимыми лекарственными препаратами».

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить ему доклады о ходе расследования обоих уголовных дел. Глава ведомства также разберется с проблемой жительницы Ленинградской области, которая пожаловалась на задержку выдачи ключей от квартиры в ЖК «А101 Всеволожск» и списание денег с эскроу-счета. По данным регионального следственного управления, уголовное дело по признакам мошенничества (ст. 159 УК РФ) по данному поводу было возбуждено еще в ноябре, однако затем закрыто прокуратурой.

По указанию руководителя управления дело возбуждено повторно, а с «целью оценки действий должностных лиц» Госстройнадзора Ленинградской области возбуждено дело о халатности, добавили в СКР. В Госстройнадзоре уверяют, что дом введен в эксплуатацию 13 августа в установленном порядке, однако застройщик еще не успел завершить отделку в квартирах, где она предусмотрена — предварительно передача ключей запланирована на апрель. В ведомстве добавили, что компании выдано предостережение. Ситуацию также взял на контроль губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В отработку проблем, поднятых на прямой линии, включились и другие губернаторы. Например, руководитель Томской области Владимир Мазур поручил помочь с приобретением новой квартиры жительнице Сторожевого Екатерине Ерастовой, которая пожаловалась на сложности с оформлением ипотеки на вторичном рынке. А глава Тюменской области Александр Моор распорядился оказать финансовую поддержку многодетной матери из села Абалак Гульнаре Баязитовой, посетовавшей на то, что ее заработок не позволяет претендовать на детские пособия. С женщиной уже встретился глава округа и «на месте уточнил, какая помощь необходима по выплатам», сообщили в правительстве региона.

Наконец, мэр Ульяновска Александр Болдакин решил найти автора зачитанного Владимиром Путиным сообщения, согласно которому жители облцентра «живут как в 19-м веке». Пока градоначальнику, как и президенту, не понятно, что имелось в виду, сообщил “Ъ” руководитель его пресс-службы Андрей Шафиров: «Может, это какая-то дворянская или купеческая история. Все-таки в XIX веке, когда шло бурное развитие города, появилась железнодорожная ветка Москва—Симбирск, симбирянам грех было жаловаться».

Андрей Прах, корсеть “Ъ”

Итоги 2025 года с Владимиром Путиным

Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая канала «Москва 24» Светлана Доброхотова (справа)

Телеведущая канала «Москва 24» Светлана Доброхотова (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Командир штурмовой группы Наран Очир-Горяев

Командир штурмовой группы Наран Очир-Горяев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Табличка для привлечения внимания президента

Табличка для привлечения внимания президента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналист «Первого канала» Константин Панюшкин (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Журналист «Первого канала» Константин Панюшкин (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Трансляция «Итогов года 2025» на жилом доме на Большой Тульской улице в Москве

Трансляция «Итогов года 2025» на жилом доме на Большой Тульской улице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Корреспонденты «Детской редакции» WBCMedia

Корреспонденты «Детской редакции» WBCMedia

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (в центре)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прямая трансляция программы «Итоги года 2025» в Госдуме

Прямая трансляция программы «Итоги года 2025» в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Журналисты перед началом пресс-конференции

Журналисты перед началом пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фотографы Павел Бедняков (слева) и Александр Казаков

Фотографы Павел Бедняков (слева) и Александр Казаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель ВГТРК Олег Добродеев (слева) и гендиректор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст (в центре)

Председатель ВГТРК Олег Добродеев (слева) и гендиректор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Трансляция программы на фасаде здания в «Москва-Сити»

Трансляция программы на фасаде здания в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Журналисты в Гостином дворе

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прямая трансляция программы на экране телевизора в магазине бытовой техники

Прямая трансляция программы на экране телевизора в магазине бытовой техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Зритель онлайн-трансляции программы «Итоги года 2025»

Зритель онлайн-трансляции программы «Итоги года 2025»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и модераторы прямой линии — ведущая «Первого канала» Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин (справа)

Президент России Владимир Путин и модераторы прямой линии — ведущая «Первого канала» Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Жители Екатеринбурга за просмотром «Итогов года 2025»

Жители Екатеринбурга за просмотром «Итогов года 2025»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Прямая трансляция в магазине бытовой техники

Прямая трансляция в магазине бытовой техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Часть обращений, которые россияне прислали на прямую линию, транслировались на экранах в Гостином дворе

Часть обращений, которые россияне прислали на прямую линию, транслировались на экранах в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

