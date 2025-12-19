Обратившейся к Путину вдове бойца СВО из Новосибирска назначены все выплаты

Все положенные региональные выплаты вдове бойца СВО Кристине Гребе произведены в полном объеме, сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

«Согласно оперативной информации структур Министерства обороны РФ назначена пенсия по потере кормильца супруге и детям погибшего военнослужащего и передана для выплаты в кредитное учреждение, оформлены удостоверения члена семьи погибшего супруге и детям»,— рассказали в региональном министерстве.

Сегодня в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным Кристина Гребе рассказала о длительном периоде ожидания назначения пенсии по потере кормильца и об отсутствии удостоверений членов семьи погибшего, которые дают определенные льготы. Президент принес жительнице Новосибирска извинения за «нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода».

Михаил Кичанов