СКР возбудил дело после обращения уральца к Путину о нехватке лекарств

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после обращения жителя Краснотурьинска Дмитрия Отставных к президенту России Владимиру Путину о ненадлежащем обеспечении лекарствами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СКР Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Глава СКР Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сегодня во время прямой линии господин Отставных пожаловался президенту на то, что выдача льготных лекарств пациентам после перенесенных операций и заболеваний прекратилась еще с ноября. По его словам, в поликлинике Краснотурьинска ссылаются на отсутствие финансирования. В ответ Владимир Путин пообещал обратить внимание на происходящее.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и по доводам обращения. В СКР сообщили, что расследование контролирует центральный аппарат ведомства.

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова заявила, что Дмитрия Отставных пригласили посетить завтра поликлинику, где ему выпишут необходимое лекарство.