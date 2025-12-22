ВТБ отсудил у воронежского производителя яблок еще 210 млн рублей

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск ВТБ на 210 млн руб. к крупнейшему производителю яблок в Воронежской области — ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК). Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ВТБ подал иск к компании в марте. По данным суда, в 2019 году банк открыл ЦЧПЯК несколько кредитов общим лимитом 2,2 млрд руб. В декабре 2024 года компания перестала платить по ним проценты, в результате чего к январю 2025-го образовалась задолженность в 210,4 млн руб. Из судебной документации следует, что компания признала требования.

В ноябре Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил еще один иск ВТБ к ЦЧПЯК — на 142,4 млн руб. Требования также возникли из-за задолженности по кредитным соглашениям с банком. Накануне решения компания признала иск.

В конце октября ВТБ обратился в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании ЦЧПЯК банкротом. Сумма и характер требований в судебных документах пока не раскрыты. Иск был принят к производству, его рассмотрение назначено на 9 февраля. Одновременно в отношении компании введены обеспечительные меры. Они предусматривают запрет на отчуждение и обременение 2/105 долей земельных участков, указанных в заявлении банка, а также запрет на досрочное расторжение договоров аренды. Управлению Росреестра по Воронежской области запрещено совершать регистрационные действия, связанные с имуществом компании, а Роспатенту — регистрировать отчуждение или передачу третьим лицам прав на два товарных знака, принадлежащих должнику.

Еще один иск от ВТБ к производителю яблок поступил в арбитраж в конце сентября. Тогда банк просил обратить взыскание на заложенное имущество общей стоимостью 2,4 млрд руб. Следующее заседание суда состоится 24 декабря.

Компания предпринимает встречные действия. С 5 ноября ЦЧПЯК, по информации Rusprofile, находится в процедуре ликвидации. Ликвидатором назначен генеральный директор Юрий Замятин. Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев, начиная с 21 ноября.

Ранее источник «Ъ-Черноземье», знакомый с ситуацией в компании, отмечал, что процедура ликвидации может затронуть интересы всех кредиторов производителя яблок — не только ВТБ, но и других контрагентов, ранее заявлявших о каких-либо требованиях к ЦЧПЯК. При этом ВТБ, как сообщал источник «Ъ-Черноземье», пока не заявлял обеспечительных мер, позволяющих остановить непосредственно процесс ликвидации, а не только предотвратить отчуждение имущества.

По данным Rusprofile, ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Учредители не раскрываются. До 2021 года такой статус имела сельскохозяйственная артель «Совхоз Новоусманский». В 2024 году выручка общества составила 446 млн руб., чистый убыток — 26 млн руб. Гендиректор — Юрий Замятин.

Егор Якимов