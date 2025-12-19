Вторичное жилье в Москве за год подорожало на 27%

Средняя стоимость предложения на вторичном рынке Москвы в ноябре достигла 35,85 млн руб., увеличившись на 27,1% за год. Этот рост стал самым высоким среди крупных городов России, сообщают данные «Авито Недвижимости». В целом по стране вторичное жилье подорожало на 8%, до 8,2 млн руб.

На втором месте по росту цен — Ижевск (+16%, до 5 млн руб.), на третьем — Казань (+15%, до 10,4 млн руб.). В Санкт-Петербурге показатель вырос на 14,7%, до 13,2 млн руб.

Несмотря на рост цен, спрос остается сдержанным. В январе–ноябре число сделок в Москве сократилось на 4,1%, а объем предложения квартир вырос на 11%. «С рынка вымываются наиболее бюджетные лоты, в реализацию выходят объекты в более дорогих локациях», — поясняет коммерческий директор Est-a-Tet Владимир Моребис.

Наименьший рост цен отмечен в Краснодаре (+3,1%) и Сочи (+2%). Эксперты прогнозируют сдержанный рост цен на вторичное жилье в 2026 году, связывая динамику с ипотечными ставками.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Миллионы пришли на все готовое».