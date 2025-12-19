Миллионы пришли на все готовое

Москва стала лидером по росту цен на вторичное жилье среди 40 крупных городов России. Средняя стоимость предложения за год выросла на 27,1%, до 35,85 млн руб. Это более чем в три раза превышает динамику по России. Аутсайдерами по росту цен стали Сочи и Краснодарский край, где девелоперам сейчас непросто реализовать лоты в сданных объектах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Средняя стоимость предложения квартир на вторичном рынке Москвы по итогам ноября составила 35,85 млн руб., увеличившись на 27,1% год к году, следует из данных «Авито Недвижимости». Это наиболее выраженный прирост среди 40 крупных городов России, показатель в 3,4 раза превышает среднюю динамику по стране. В России в целом готовое жилье за год подорожало на 8%, до 8,2 млн руб. В Est-a-Tet среднюю стоимость квартир и апартаментов в Москве по основным типам лотов (без учета многокомнатных) оценивают в 32,1 млн руб. Рост год к году — на 18,3%. Это витринная цена, напоминают там.

На втором месте по росту цен на вторичное жилье Ижевск, где среднее значение выросло на 16%, до 5 млн руб., следует из данных «Авито Недвижимости». На третьем месте Казань — на 15%, до 10,4 млн руб. В Санкт-Петербурге средний показатель вырос на 14,7%, до 13,2 млн руб.

Москва — крупнейший рынок вторичного жилья в России. Здесь, согласно Росреестру, заключается 10% совокупного числа сделок.

Сейчас спрос на готовое жилье остается сдержанным. По данным Росреестра, в январе—ноябре в Москве зарегистрировано 123,6 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи. Год к году показатель сократился на 4,1%. На первичном рынке количество договоров долевого участия сократилось на 5,9%, до 65,8 тыс. в январе—октябре. Предложение вторичного жилья становится шире. Согласно «Авито Недвижимости», в Москве в ноябре экспонировалось на 11% больше лотов, чем в начале года. В России в целом аналогичный прирост составил 5,6%. Но структура предложения меняется.

Топ-10 городов России по росту стоимости квартир на вторичном рынке в ноябре 2025 года Выйти из полноэкранного режима Город Стоимость (млн руб.) Изменение год к году (%) Москва 35,85 27,1 Ижевск 4,96 16,4 Казань 10,37 15,1 Санкт-Петербург 13,15 14,7 Пермь 5,82 13,7 Барнаул 6,7 13,3 Смоленск 4,36 13 Ярославль 5 12,7 Калининград 7,77 12,3 Тула 5,77 11,7 Открыть в новом окне Источник: «Авито Недвижимость».

Коммерческий директор, партнер Est-a-Tet Владимир Моребис поясняет, что с рынка вымываются наиболее бюджетные лоты, в реализацию выходят объекты в более дорогих локациях, в недавно сданных домах. Первый замгендиректора «Прайм Лайф» Роман Осауленков замечает, что сейчас продажей дорогих квартир занимаются в том числе покупатели-инвесторы. Сделки многие из них заключали несколько лет назад, в период ипотечного бума. Цены на готовое жилье в Москве также могут следовать за первичным рынком. Господин Моребис замечает, что средний бюджет предложения новостроек сейчас 49,8 млн руб. Год к году он вырос на 35%. Все больше строящихся проектов в Москве относятся к высокобюджетным сегментам, поясняет он.

Наименее выраженный рост цен на вторичную недвижимость среди 40 крупных городов России аналитики «Авито Недвижимости» зафиксировали в Краснодарском крае. Средний бюджет предложения в Краснодаре в ноябре составил 6,7 млн руб., в Сочи — 14,9 млн руб. Год к году показатели выросли лишь на 3,1% и 2% соответственно.

Продавцы вторичного жилья здесь сейчас активно конкурируют с застройщиками.

У девелоперов скопился большой объем готового и нераспроданного предложения, нарастить продажи бизнес стремится через скидки и специальные условия, объясняет заместитель гендиректора компании «Лучи» Ольга Нарт. Высокобюджетных квартир, по ее словам, на этих рынках меньше, чем в Москве.

В 2026 году цены на вторичное жилье в России продолжат сдержанный рост, предполагает господин Моребис. Динамика, по его мнению, напрямую будет связана со спросом, который следует за ипотечными ставками. Главный аналитик ЦИАН Алексей Попов ожидает увеличения продаж готового жилья на 8–10% в предстоящем году. Управляющий партнер девелоперской Unikey Айгуль Юсупова прогнозирует рост цен на уровне 10–12%.

Интерес к покупке квартир в новостройках в 2026 году, по мнению управляющего директора МИЭЛЬ Александра Москатова, может быть сдержанным. Большая часть спроса будет реализована в конце текущего года из-за предстоящего изменения условий льготной ипотеки, считает он. В рамках семейной программы с 1 февраля 2026 года, в частности, можно будет получить только один заем, а супруги обязательно должны выступать созаемщиками.

София Мешкова