Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проведет прямую линию 23 декабря

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во вторник, 23 декабря, проведет прямую линию с горожанами. Она пройдет в 17:00 в эфире «Четвертого канала», сообщили «Ъ-Урал» в мэрии. Вопросы от жителей будут приниматься в социальных сетях телеканала и в режиме реального времени во время эфира.

Напомним, полномочия действующего главы Екатеринбурга Алексея Орлова истекают в феврале 2026 года. Ранее он заявил о желании остаться на второй срок.

Выборы мэра в Екатеринбурге впервые пройдут по закону №-33 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», согласно которому главу административных центров субъектов России выбирает городская дума из двух кандидатов, предложенных губернатором. Он выберет их из числа кандидатов, предложенных комиссией по отбору претендентов.

На пост главы Екатеринбурга политические партии и общественные организации выдвинули семь кандидатов, среди них действующий мэр Алексей Орлов. В ближайшее время комиссия под председательством заместителя губернатора — руководителя аппарата главы Среднего Урала Сергея Никонова приступит к рассмотрению кандидатур. Далее комиссия представит свои предложения по кандидатам губернатору Денису Паслеру. Глава Среднего Урала внесет свои предложения по кандидатам на должность мэра на рассмотрение депутатам гордумы Екатеринбурга до 19 января.

Полина Бабинцева