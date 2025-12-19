Ярославский губернатор назвал поддержку многодетных приоритетом соцполитики

Поддержка многодетных семей является приоритетным направлением социальной политики Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Владимир Путин в ходе прямого эфира по итогам года заявил о том, что правительство и государство должно продолжить подготовку и внедрение системы мер поддержки семей с детьми. В нашей Ярославской области мы уделяем этому направлению особое внимание»,— сообщил губернатор.

Михаил Евраев рассказал, что сейчас в регионе есть различные меры поддержки для семей с детьми, включая единовременные выплаты при рождении одновременно двух и более детей, а также при рождении третьего и последующих детей. Беременные студентки-очницы получают 100 тыс. руб. С 2022 года реализуется программа улучшения жилищных условий для семей, воспитывающих восьмерых и более детей, без учета критерия нуждаемости.

Также с 2026 года в регионе введут выплаты для молодых мам. Если женщина родит до 25 лет первого ребенка, до 27 лет второго ребенка и до 29 лет третьего или последующих, то ей будет положена выплата в размере 200 тыс. руб. Со следующего года молодые родители (до 35 лет) смогут претендовать на единовременную выплату в размере 300 тыс. руб. при рождении третьего и последующих детей.

Кроме того, в регионе вручается медаль «За верность родительскому долгу» и компенсируется 50% стоимости обучения в вузах за одного ребенка из многодетных семей. Единовременная выплата на школьную и спортивную форму будет предоставляться без учета дохода.

«Мы продолжим последовательную работу по укреплению института семьи и созданию благоприятных условий для роста рождаемости в регионе»,— подчеркнул Михаил Евраев.

Алла Чижова