Набиуллина назвала майнинг криптовалют одним из факторов укрепления рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала майнинг криптовалют одним из дополнительных факторов укрепления курса рубля. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

При этом глава ЦБ РФ отметила, что количественное влияние майнинга оценить сложно, поскольку большая его часть находится в «серой зоне». «Но в любом случае майнинг появился не в этом году. То есть нельзя укрепление курса связать именно с тем, что он как-то резко вырос. Он и существовал, наверное какое-то увеличение есть. Тем не менее, майнинг является действительно одним из дополнительных факторов крепкого курса рубля»,— отметила госпожа Набиуллина.

Майнинг в России легализован с 1 ноября 2024 года. Юрлица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся добычей криптовалюты, должны регистрироваться в специальном реестре Федеральной налоговой службы. Банк России с 2026 года будет получать сведения о деятельности майнеров цифровой валюты и операторов майнинговой инфраструктуры, следует из «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2026 год и период 2027 и 2028 годов». Регулятор также намерен контролировать рисковые инструменты, которые привязаны к стоимости цифровых валют.

