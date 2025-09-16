ЦБ усилит контроль над майнингом и инвестициями в цифровые валюты

Банк России с 2026 года будет получать сведения о деятельности майнеров цифровой валюты и операторов майнинговой инфраструктуры. Регулятор также намерен контролировать рисковые инструменты, которые привязаны к стоимости цифровых валют.

О мониторинге рынка цифровых валют написано в «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2026 год и период 2027 и 2028 годов» (.pdf). «Также в связи с разрешением финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам финансовые инструменты (ПФИ, ЦФА и ценные бумаги), доходность которых привязана к стоимости цифровых валют, Банк России будет отслеживать риски вложений инвесторов в данные инструменты»,— указано в документе.

Майнинг в России легализован с 1 ноября 2024 года. Юрлица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся добычей криптовалюты, должны регистрироваться в специальном реестре Федеральной налоговой службы.