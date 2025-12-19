У экс-глав «Метростроя» изъяли спорткомплекс стоимостью более 5 млрд рублей

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства спортивный комплекс, принадлежащий бывшим руководителям компании-строителя в Санкт-Петербурге — «Метрострой». Речь идет о Вадиме Александрове и его сыне Николае. Рыночная стоимость комплекса превысила 5,3 млрд руб., стало известно «Ъ».

Иск подали в сентябре 2025 года. Как выяснило надзорное ведомство, главы «Метростроя» вложили более 1 млрд руб. в строительство спортивного комплекса площадью свыше 37,5 тыс. кв. м. При этом средства выделялись городом на строительство петербургского метро.

При возведении спорткомплекса Александров-младший также заключил инвестиционный договор с гендиректором ООО «Метропаркинг» Айдаром Ермаковым. За вложения инвестор должен был получить права на часть клуба: футбольное поле, беговые дорожки, освещение и ограждение стадиона, и защиту от падения мячей. В итоге «Метропаркинг» не вкладывал деньги в строительство, а затем спорткомплекс полностью перешел под контроль инвестора.

Сам Николай Александров проходил обвиняемым по делу о растрате. В 2019 году его арестовали за заключение фиктивного договора строительства Фрунзенского радиуса петербургского метро. В 2020 году против фигуранта возбудили второе дело за то, что он уступил долг «Метропаркинга» «Метрострою» на 729 млн руб. компании «Циклон КЗС» на невыгодных условиях.

Подробнее об иске — в материале «Ъ» «Спорт коррупционных достижений».

Никита Черненко

Мария Локотецкая