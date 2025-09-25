Спорт коррупционных достижений

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура России вмешалась в процесс банкротства открытого акционерного общества по строительству метрополитена в Санкт-Петербурге «Метрострой». По данным надзора, его руководители потратили больше 1 млрд руб. на строительство спортивного комплекса, который после ряда махинаций оказался в распоряжении иного юрлица. Теперь объект, как имущество, полученное коррупционным путем, должен быть возвращен государству.

Иск подан Генпрокуратурой в Петроградский райсуд Санкт-Петербурга. Ответчиками по нему выступают Вадим Александров, с 1998 по 2017 год руководивший «Метростроем», и его сын Николай Александров, являвшийся акционером и заместителем гендиректора общества.

Сам «Метрострой» (создан на базе «Ленметростроя») в период с 1993 по 2021 год являлся единственной в Санкт-Петербурге организацией, осуществлявшей строительство и реконструкцию объектов метрополитена.

Между тем, установил надзор, должности, которые занимали господа Александровы, позволяли им «оказывать неограниченное влияние на административно-хозяйственные процессы и организационно-распорядительные решения в ОАО "Метрострой"», в том числе распоряжаться бюджетными средствами.

В Генпрокуратуре полагают, что вопреки интересам общества, государства и возглавляемой ими компании господа Александровы решили использовать свое положение и полномочия в «Метрострое» для возведения спортивного клуба на средства, выделяемые городом на строительство метрополитена, и обращения его в свою пользу «в целях коммерческого использования и личного незаконного обогащения».

В сентябре 2011 года Александров-младший заключил с гендиректором ООО «Метропаркинг» Айдаром Ермаковым, поддерживающим «неформальные близкие отношения» с его отцом, инвестиционный договор. В соответствии с ним «Метропаркинг» обязался возвести спортивный клуб на принадлежащем «Метрострою» участке по адресу Санкт- Петербург, Левашевский пр., д. 11/7, стр. 4.

За это инвестор должен был получить права собственности на часть клуба: футбольное поле, беговые легкоатлетические дорожки, освещение и ограждение стадиона и защиту от падения мячей. Застройщику отходили остальные помещения. При этом никакой необходимости в создании спортивного клуба у ОАО «Метрострой» не было, как и свободных средств для этого. В свою очередь, ООО «Метропаркинг» реальной хозяйственной деятельности не вело, ни финансовыми, ни материально-техническими ресурсами для исполнения договора не располагало. В результате объекты были построены на средства «Метростроя» и силами его же сотрудников. Снабжение строительства и закупка всего необходимого полностью обеспечивались филиалом ОАО «Метрострой» — управлением производственно-технологической комплектации. Последним в 2013–2017 годах были приобретены материалы на 836 млн руб., использованные для стройки. Всего же «Метрострой» вложил в проект более 1,292 млрд руб. Несмотря на то что объект был построен на бюджетные средства «Метростроя», спорткомплекс полностью перешел в собственность «Метропаркинга».

Сейчас это открытое футбольное поле с искусственным газоном и беговыми дорожками, закрытые помещения для тенниса, баскетбола, тренажерный зал и зал для восточных единоборств. Все они расположены у станции метро «Чкаловская».

По данным Генпрокуратуры, в дальнейшем господа Александровы через «подконтрольного» им господина Ермакова планировали использовать комплекс в коммерческих целях, получая «коррупционное обогащение».

Обстоятельства нецелевого расходования бюджетных денежных средств ОАО «Метрострой» ответчиками, отмечает истец, были подтверждены материалами уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), возбужденного УФСБ по Санкт-Петербургу в отношении Александрова-младшего.

Кроме того, экономически необоснованные и безвозвратные вложения «Метростроя» в подконтрольные руководству организации, в том числе «Метропаркинг», неэффективное финансовое управление обществом явились причинами признания его в сентябре 2021 года несостоятельным.

В рамках дела о банкротстве Арбитражным судом Санкт- Петербурга и Ленинградской области установлен факт перечисления ОАО «Метрострой» бюджетных средств, за счет которых «Метропаркинг» оплачивал расходы по инвестиционному договору в свою пользу. В результате инвестиционный договор, а также действия сторон по распределению результатов инвестиционной деятельности были признаны недействительными сделками, здания спортивного клуба, блочной трансформаторной подстанции и холодильной станции возвращены в конкурсную массу ОАО «Метрострой». Теперь Генпрокуратура настаивает, чтобы все эти объекты, как имущество, полученное коррупционным путем, были обращены в доход государства.

Николай Сергеев