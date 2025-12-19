На прямой линии президента не прозвучало вопросов из Ярославской области

На большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая была совмещена с прямой линией, не прозвучало вопросов из Ярославской области. Мероприятие длилось около 4,5 часов.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин во время программы

Однако на пресс-конференции свой вопрос задала бывшая ярославская журналистка Светлана Доброхотова, в настоящее время работающая на телеканале «Москва 24». Представительница СМИ спросила президента о повышении утилизационного сбора с 1 декабря.

«Я копила пять лет на иномарку. Первого декабря пришла, а иномарки след простыл, потому что стоит она очень дорого. Сейчас буду копить еще пять-шесть лет. Посоветуйте, выбирать отечественный автопром или нет?»,— сказала Светлана Доброхотова.

Президент в ответ пояснил, что речь идет о дорогих машинах, и в основном мера затрагивает граждан с относительно хорошими доходами в крупных городах. По словам Владимира Путина, повышение утильсбора связан со стремлением Минфина России получить дополнительный доход для благородной цели – технологического развития.

«Но это косвенно поддерживает и отечественный автопром. Вы сейчас прямо об этом сказали: это стало дороговато, не следует ли купить отечественную машину. Конечно, я не могу вам не посоветовать выбрать что-то из отечественного автопрома. Было бы странно, если бы я сказал: покупайте иностранную машину. Но надеюсь, что и эта мера будет не вечной, и выбор у наших граждан все-таки будет восстанавливаться или по мере роста доходов, или по мере сокращения такой фискальной нагрузки»,— ответил президент.

До начала пресс-конференции руководитель регионального отделения «Народного фронта» в Ярославской области Оксана Каменецкая, работавшая в редакции программы «Итоги года с Владимиром Путиным», сообщила, что всего из региона поступило 26 тыс. обращений. Среди вопросов лидируют обращения на тему социальной политики (18% обращений), просьбы и предложения по инфраструктуре (16%), тема государства и общества (14%), вопросы экономики и жилья (10 и 7% соответственно). В основном вопросы направляли женщины — 67%.

Алла Чижова