Михаил Евраев: «Ждем возвращения бойцов домой живыми и здоровыми»

В Ярославской области работают над созданием условий для возвращения и достойной жизни возвращающихся участников СВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наш президент Владимир Путин в ходе подведения итогов года заявил, что в зоне СВО российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения и по всем направлениям противник отходит. Верим в победу и ждем возвращения бойцов домой живыми и здоровыми. Важная задача — создать условия здесь, дома, в условиях мирной жизни»,— прокомментировал губернатор.

На региональную программу «Герои Ярославии», которая является аналогом общероссийской «Время героев», поступило более 300 заявок. Среди финалистов — участники СВО, удостоенные ордена Мужества и медалей Жукова и Суворова.

Участники программы проходят стажировки на предприятиях и в органах власти, разрабатывают проекты для региона. Первое назначение уже состоялось: Антон Новосельцев, ветеран СВО, занял должность начальника отдела в Центре развития ЖКХ.

В рамках нацпроекта «Кадры» участникам СВО доступно около 300 программ профессионального обучения. С сентября в Ярославской области стартовала подготовка водителей на автомобили с ручным управлением, а совместно со «Школой 21» Сбера организованы курсы по цифровой грамотности и ИТ-компетенциям.

«Эти шаги — часть системной работы по созданию условий для возвращения и достойной жизни в регионе людям, которые защищают нашу страну»,— заключил Михаил Евраев.

19 декабря в Гостином дворе президент России Владимир Путин подвел итоги года. Мероприятие прошло в формате совмещенной прямой линии с пресс-конференцией. Президенту прислали более 3 млн вопросов. За 4 часа 27 минут господин Путин ответил на 103 вопроса.