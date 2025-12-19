В Курске не нашли желающих вывозить отходы за 290 млн рублей
Не состоялись торги по четырем госзакупкам на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в пределах трех округов и двух кварталов Курска на действующий полигон в Курском районе. Совокупная начальная цена подрядов составляла 290 млн руб. Ни по одному тендеру заявок от потенциальных подрядчиков не поступило. Информация была опубликована на портале госзакупок.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Как сообщал «Ъ-Черноземье», заказчиком выступил регоператор по обращению с твердыми ТКО — АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» (подконтрольно властям региона). Срок выполнения работ по техническому заданию — с 1 января по 31 декабря 2026 года. Самый крупный контракт — на обращение с ТКО в пределах Центрального округа — оценили в 168,9 млн руб.
На прошлой неделе стало известно, что инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора не смогли провести внеплановую проверку на полигоне отходов в Аннинском районе Воронежской области. Их не допустили на территорию объекта. Вызванные на место полицейские также не смогли обеспечить доступ из-за оказанного сопротивления.