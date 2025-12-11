Спецавтобаза по уборке Курска выделит на вывоз ТКО 290 млн рублей

Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» (подконтрольно властям региона) — объявил аукционы по поиску подрядчиков для транспортирования ТКО в пределах трех округов и двух кварталов города на действующий полигон в Курском районе. Исполнять обязательства договоров победителям предстоит с 1 января по 31 декабря 2026 года. Общая сумма начальных цен подрядов составляет 290 млн руб. Это следует из документации торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Договор на обращение с ТКО в пределах Центрального округа города оценивается в 168,9 млн руб. Подрядчик должен вывезти 79,9 тыс. т ТКО по цене 2,1 тыс. руб. за т. В Сеймском округе планируется транспортировка 35 тыс. т отходов по цене 2,1 тыс. руб. за т. Начальная стоимость договора составляет 74,3 млн руб. В 20 млн руб. регоператор оценил вывоз 7,9 тыс. т (2,5 тыс. руб. за т) в пределах Железнодорожного округа.

В рамках договора на 13,4 млн руб. региональный оператор предлагает вывозить ТКО в пределах улиц 1,2,3-й Агрегатной, Республиканской, Соловьиной, Союзной, Аэропортовской, Ильича. Всего планируется транспортировка 6,4 тыс. т отходов по цене 2,1 тыс. руб. за т. Также 13,4 млн руб. спецавтобаза готова выделить на вывоз ТКО в зоне улиц 4-я Кожевенной, 2-я Новоселовки, 2-я Рабочей, Бутко, ВЧК, Интернациональной, Малых, Маяковского и Станционной. Планируемый объем работы составит 6,1 тыс. т по цене 2,2 тыс. руб. за т.

Заявки на участие во всех аукционах принимаются до 18 декабря, итоги подведут 19-го.

В прошлом году АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» объявляло аналогичные закупки на вывоз ТКО с 1 января по 31 декабря 2025 года на общую сумму 344 млн руб. Ни одни торги не состоялись, поскольку никто не подал заявку.

Кабира Гасанова