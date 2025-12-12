В Воронежской области Росприроднадзору не дали проверить полигон отходов

Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора не смогли провести внеплановую проверку на полигоне отходов в Аннинском районе Воронежской области. Их не допустили на территорию объекта. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Росприроднадзор

По его данным, основанием для проверки стало требование региональной прокуратуры, которая выявила нарушения в эксплуатации свалки ООО «Полигон». Однако сотрудники общества не пустили инспекторов Росприроднадзора на территорию объекта, а законный представитель компании, несмотря на своевременное уведомление, не прибыл. Полиция, вызванная на место, также не смогла обеспечить доступ из-за оказанного сопротивления. В итоге были составлены протоколы об административных правонарушениях, а материалы о воспрепятствовании переданы в прокуратуру.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Полигон» зарегистрировано в Воронеже в апреле 2009 года. Основной вид деятельности — сбор отходов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор и учредитель общества — Юрий Натаров. Ему принадлежит 100% компании. По итогам 2024 года выручка «Полигона» составила 5,6 млн руб., чистая прибыль — 929 тыс. руб. Годом ранее выручка равнялась 7,3 млн руб., а прибыль — 1,1 млн руб.

В августе 2020 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что управление Росприроднадзора возбудило административное производство в отношении ООО «Полигон» за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами. Нарушения были обнаружены в результате рейдовых осмотров по жалобам местных жителей, в частности, «зафиксировано горение отходов в ложе полигонов». Также в 2023 году, по данным управления Росприроднадзора, инспекторы ведомства установили, что общество осуществляло захоронение мусора на участке, не включенном в лицензионный реестр. Тогда сотрудники компании также препятствовали действиям проверяющих.

В ноябре арбитражный суд Воронежской области прекратил производство по иску ООО «Полигон» о признании банкротом регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Вега». Решение было принято после того, как компания полностью погасила задолженность в 11 млн руб. перед «Полигоном».

Егор Одегов