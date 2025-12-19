Путин назвал гипотетической идею о внешнем управлении на Украине

Владимир Путин заявил, что его слова о проведении выборов на Украине или о внешнем управлении страной являются просто рассуждением. По его словам, такой сценарий западные страны могли бы реализовать, если бы захотели.

«Это прозвучало со стороны, с моей стороны тоже, но это гипотетически», — сказал президент на «Итогах года».

Он предположил, что, «если была бы такая воля», можно было бы «подумать об этом», особенно на фоне «коррупционных разоблачений» на Украине. Также Владимир Путин допустил прекращение ударов вглубь Украины на время выборов.