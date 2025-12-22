ПРОДАЖА ОБЪЕКТОВ ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности Земельного участка, общей площадью 5 285 кв. м, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, Приютненский район, станция Ульдючины (далее – Объект).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Начальная цена продажи Объекта на Аукционе составляет 597 000 рублей. Величина повышения начальной цены продажи Объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 29 850 рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер». Аукционная документация и иная информация размещаются на сайтах РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru) и Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru).

Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: 8 (863) 259-00-10.

erid: F7NfYUJCUneTTy5TcShA



ОАО РЖД